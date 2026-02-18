Російські Су-35 озброюють новими ракетами: чим вони унікальні та як загрожують НАТО

Російські винищувачі Су-35 і Су-30СМ2 дедалі частіше оснащуються ракетами класу "повітря-повітря" Р-37М. Їх дальність сягає до 320 км і значно перевищує можливості попередніх ракет Р-77-1.
Про це заявив експерт Джастін Бронк із Royal United Services Institute, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.
За його словами , раніше ракети Р-37М (у класифікації НАТО - RS-AA-13 - ред.) використовувалися переважно на перехоплювачах МіГ-31. Однак тепер їх регулярно встановлюють і на винищувачі Су-35С, які Росія розглядає як ключові літаки для досягнення переваги в повітрі.
Основні характеристики
Експерт зазначає, що інтеграція цих ракет із наземними системами протиповітряної оборони підвищує складність повітряних операцій для західних ВПС.
Крім того, бойовий досвід, отриманий російськими пілотами під час війни проти України, підвищив рівень їхньої підготовки та потенційну ефективність у майбутніх конфліктах.
Попри втрати частини літаків під час повномасштабного вторгнення, за його оцінками, Росія наразі має приблизно 135-140 винищувачів. Висока дальність ракет Р-37М та їх інтеграція з системами ППО роблять ці літаки вагомим фактором у можливих конфліктах, особливо у повітряно-наземній взаємодії.
Водночас експерт наголосив, що країни Заходу зберігають значну перевагу у повітрі, однак нові російські можливості суттєво ускладнюють тактичну ситуацію для НАТО.
Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія залишатиметься загрозою для всього Альянсу навіть у разі укладення мирної угоди з Україною.
Кількома днями раніше він також зазначав, що НАТО здатне здобути перемогу у можливому протистоянні з Росією, якби Москва вирішила атакувати блок уже зараз.
Водночас низка західних посадовців вважає, що Росія може готуватися до конфлікту з НАТО, а питання можливого нападу - лише у часових рамках найближчих років. Зокрема, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс допускає, що така загроза може реалізуватися до 2030 року.
У німецькому військовому командуванні також припускали, що потенційний напад Росії на країни Альянсу можливий протягом найближчих 2-3 років, а одним із ключових напрямків ризику може стати Німеччина.
