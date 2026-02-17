ua en ru
Хто насправді літає на F-16? Ігнат відповів на чутки про іноземних пілотів в Україні

Вівторок 17 лютого 2026 12:05
Архівне фото: F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Повітряних силах заявили, що бойові польоти на F-16 виконують українські пілоти, а інформація про іноземних льотчиків - чутки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Що заявили у Повітряних силах

За його словами, повідомлення про участь іноземних пілотів у бойових вильотах викликають сумніви та походять із джерела з неоднозначною репутацією.

"Ми навіть не стали одразу спростовувати й хотілось подивитися на реакцію нашого ворога, який одразу бачить тут завжди "велику кількість іноземців" і так далі. Реакцію цю ми вивчимо обов'язково, але хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики і показують такі результати, що іноземці дивуються просто", - каже Ігнат.

За його словами, Україна активно співпрацює з партнерами в межах авіаційної коаліції, однак бойові польоти виконують українські льотчики.

Вони працюють у складних умовах насиченої російської протиповітряної оборони, коли після виконання завдання літаки можуть одразу опинятися під атакою кількох ракет.

Звідки з’явилися повідомлення

Раніше окремі медіа повідомляли про створення в Україні ескадрильї F-16 за участю українських і західних пілотів, які нібито допомагають виконувати бойові завдання та перехоплювати російські ракети й дрони.

У Повітряних силах зазначають, що інформацію необхідно перевіряти, а її поширення могло бути частиною інформаційних маніпуляцій.

Водночас Україна продовжує співпрацю з партнерами щодо підготовки льотчиків, обміну досвідом та вдосконалення тактики застосування сучасної авіації.

