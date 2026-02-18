RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Российские Су-35 вооружают новыми ракетами: чем они уникальны и как угрожают НАТО

Иллюстративное фото: российские Су-35 вооружают новыми ракетами (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 все чаще оснащаются ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М. Их дальность достигает до 320 км и значительно превышает возможности предыдущих ракет Р-77-1.

Об этом заявил эксперт Джастин Бронк из Royal United Services Institute, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Читайте также: Кто на самом деле летает на F-16? Игнат ответил на слухи об иностранных пилотах в Украине

По его словам, ранее ракеты Р-37М (в классификации НАТО - RS-AA-13 - ред.) использовались преимущественно на перехватчиках МиГ-31. Однако теперь их регулярно устанавливают и на истребители Су-35С, которые Россия рассматривает как ключевые самолеты для достижения превосходства в воздухе.

Основные характеристики

  • Максимальная дальность пуска - более 300 км;
  • Скорость полета - 6М;
  • Скорость полета поражаемых целей - 2500 км/ч;
  • Длина ракет - 4,2 м;
  • Диаметр фюзеляжа - 0,38 м;
  • Стартовая масса - 600 кг;
  • Вес боевой части - 60 кг;
  • Система наведения - инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным наведением в конечной траектории.

Эксперт отмечает, что интеграция этих ракет с наземными системами противовоздушной обороны повышает сложность воздушных операций для западных ВВС.

Кроме того, боевой опыт, полученный российскими пилотами во время войны против Украины, повысил уровень их подготовки и потенциальную эффективность в будущих конфликтах.

Несмотря на потери части самолетов во время полномасштабного вторжения, по его оценкам, Россия сейчас имеет примерно 135-140 истребителей. Высокая дальность ракет Р-37М и их интеграция с системами ПВО делают эти самолеты весомым фактором в возможных конфликтах, особенно в воздушно-наземном взаимодействии.

В то же время эксперт отметил, что страны Запада сохраняют значительное преимущество в воздухе, однако новые российские возможности существенно усложняют тактическую ситуацию для НАТО.

 

Угроза столкновения НАТО и РФ

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет оставаться угрозой для всего Альянса даже в случае заключения мирного соглашения с Украиной.

Несколькими днями ранее он также отмечал, что НАТО способно одержать победу в возможном противостоянии с Россией, если бы Москва решила атаковать блок уже сейчас.

В то же время ряд западных чиновников считает, что Россия может готовиться к конфликту с НАТО, а вопрос возможного нападения - только во временных рамках ближайших лет. В частности, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс допускает, что такая угроза может реализоваться до 2030 года.

В немецком военном командовании также предполагали, что потенциальное нападение России на страны Альянса возможно в течение ближайших 2-3 лет, а одним из ключевых направлений риска может стать Германия.

.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАТОСу-25Росавиация