Российские Су-35 вооружают новыми ракетами: чем они уникальны и как угрожают НАТО

Российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 все чаще оснащаются ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М. Их дальность достигает до 320 км и значительно превышает возможности предыдущих ракет Р-77-1.
Об этом заявил эксперт Джастин Бронк из Royal United Services Institute, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.
Читайте также: Кто на самом деле летает на F-16? Игнат ответил на слухи об иностранных пилотах в Украине
По его словам, ранее ракеты Р-37М (в классификации НАТО - RS-AA-13 - ред.) использовались преимущественно на перехватчиках МиГ-31. Однако теперь их регулярно устанавливают и на истребители Су-35С, которые Россия рассматривает как ключевые самолеты для достижения превосходства в воздухе.
Основные характеристики
Эксперт отмечает, что интеграция этих ракет с наземными системами противовоздушной обороны повышает сложность воздушных операций для западных ВВС.
Кроме того, боевой опыт, полученный российскими пилотами во время войны против Украины, повысил уровень их подготовки и потенциальную эффективность в будущих конфликтах.
Несмотря на потери части самолетов во время полномасштабного вторжения, по его оценкам, Россия сейчас имеет примерно 135-140 истребителей. Высокая дальность ракет Р-37М и их интеграция с системами ПВО делают эти самолеты весомым фактором в возможных конфликтах, особенно в воздушно-наземном взаимодействии.
В то же время эксперт отметил, что страны Запада сохраняют значительное преимущество в воздухе, однако новые российские возможности существенно усложняют тактическую ситуацию для НАТО.
Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет оставаться угрозой для всего Альянса даже в случае заключения мирного соглашения с Украиной.
Несколькими днями ранее он также отмечал, что НАТО способно одержать победу в возможном противостоянии с Россией, если бы Москва решила атаковать блок уже сейчас.
В то же время ряд западных чиновников считает, что Россия может готовиться к конфликту с НАТО, а вопрос возможного нападения - только во временных рамках ближайших лет. В частности, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс допускает, что такая угроза может реализоваться до 2030 года.
В немецком военном командовании также предполагали, что потенциальное нападение России на страны Альянса возможно в течение ближайших 2-3 лет, а одним из ключевых направлений риска может стать Германия.
.