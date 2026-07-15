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Російські Су-30 шпигували за навчаннями в Польщі, їх перехопили

17:52 15.07.2026 Ср
2 хв
Літаки-винищувачі РФ знову провокують європейські країни над Балтикою
aimg Олена Бджола
Фото: російські літаки-винищувачі Су-30 (росСМИ)

Два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня. Це точно не було випадковістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша у Х.

Винищувачі РФ знову провокували поляків

Польща підіймала у повітря авіацію для перехоплення пари російських винищувачів Су-30СМ2. Літаки злетіли з Калінінграда, каже Косіняк-Камиш.

За його словами, росіяни вчергове здійснювали над Балтійським морем агресивне спостереження за польськими навчаннями зі злагодження систем ППО.

"У зв'язку з цим у повітря підняли чергову пару наших літаків із Мальборка, яка перехопила два російських винищувачів Су-30СМ2", - заявив міністр.

Відомо, що російські літаки не наближалися до повітряного простору Польщі.

Крім того, зазначив Косіняк-Камиш, над Балтикою діяла пара шведських винищувачів. Вони супроводжували перехоплені Су авіації РФ.

Російські літаки над Балтійським морем

Нагадаємо, пара польських винищувачів 14 липня перехопила над Балтикою російський розвідувальний літак Іл-20. Це сталося після полудня приблизно за 30 кілометрів від міста Устка.

НАТО змінює формат місії Baltic Air Policing: тепер вона набула статусу повітряної оборони. До цього часу її завданням було виявлення та супровід російських військових літаків поблизу кордонів країн Балтії.

У квітні два російські винищувачі здійснили небезпечне перехоплення розвідувального літака Королівських ВПС Британії над Чорним морем. Rivet Joint був неозброєний і виконував планове спостереження.

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Російська ФедераціяПольщаППОБалтійське море