Російські Су-30 шпигували за навчаннями в Польщі, їх перехопили

Винищувачі РФ знову провокували поляків

Польща підіймала у повітря авіацію для перехоплення пари російських винищувачів Су-30СМ2. Літаки злетіли з Калінінграда, каже Косіняк-Камиш.

За його словами, росіяни вчергове здійснювали над Балтійським морем агресивне спостереження за польськими навчаннями зі злагодження систем ППО.

"У зв'язку з цим у повітря підняли чергову пару наших літаків із Мальборка, яка перехопила два російських винищувачів Су-30СМ2", - заявив міністр.

Відомо, що російські літаки не наближалися до повітряного простору Польщі.

Крім того, зазначив Косіняк-Камиш, над Балтикою діяла пара шведських винищувачів. Вони супроводжували перехоплені Су авіації РФ.

Російські літаки над Балтійським морем

Нагадаємо, пара польських винищувачів 14 липня перехопила над Балтикою російський розвідувальний літак Іл-20. Це сталося після полудня приблизно за 30 кілометрів від міста Устка.

НАТО змінює формат місії Baltic Air Policing: тепер вона набула статусу повітряної оборони. До цього часу її завданням було виявлення та супровід російських військових літаків поблизу кордонів країн Балтії.