Российские Су-30 шпионили за учениями в Польше, их перехватили

Два российских Су-30СМ2 приблизились к месту проведения учений ПВО Польши 15 июля. Это точно не было случайностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в Х.
Польша поднимала в атмосферу авиацию для перехвата пары российских истребителей Су-30СМ2. Самолеты взлетели из Калининграда, говорит Косиняк-Камыш.
По его словам, россияне в очередной раз осуществляли над Балтийским морем агрессивное наблюдение за польскими учениями насчет слаживания систем ПВО.
"В связи с этим в воздух подняли очередную пару наших самолетов из Мальборка, которая перехватила два российских истребителя Су-30СМ2", - заявил министр.
Известно, что российские самолеты не приближались к воздушному пространству Польши.
Кроме того, отметил Косиняк-Камыш, над Балтикой действовала пара шведских истребителей. Они сопровождали перехваченные Су авиации РФ.
Напомним, пара польских истребителей 14 июля перехватила над Балтикой российский разведывательный самолет Ил-20. Это произошло после полудня примерно в 30 километрах от города Устка.
НАТО меняет формат миссии Baltic Air Policing: теперь она приобрела статус воздушной обороны. До этого времени ее задачей было выявление и сопровождение российских военных самолетов вблизи границ стран Балтии.
В апреле два российских истребителя совершили опасный перехват разведывательного самолета Королевских ВВС Британии над Черным морем. Rivet Joint был невооружен и выполнял плановое наблюдение.