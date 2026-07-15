Российские Су-30 шпионили за учениями в Польше, их перехватили

Истребители РФ снова провоцировали поляков

Польша поднимала в атмосферу авиацию для перехвата пары российских истребителей Су-30СМ2. Самолеты взлетели из Калининграда, говорит Косиняк-Камыш.

По его словам, россияне в очередной раз осуществляли над Балтийским морем агрессивное наблюдение за польскими учениями насчет слаживания систем ПВО.

"В связи с этим в воздух подняли очередную пару наших самолетов из Мальборка, которая перехватила два российских истребителя Су-30СМ2", - заявил министр.

Известно, что российские самолеты не приближались к воздушному пространству Польши.

Кроме того, отметил Косиняк-Камыш, над Балтикой действовала пара шведских истребителей. Они сопровождали перехваченные Су авиации РФ.

Российские самолеты над Балтийским морем

Напомним, пара польских истребителей 14 июля перехватила над Балтикой российский разведывательный самолет Ил-20. Это произошло после полудня примерно в 30 километрах от города Устка.

НАТО меняет формат миссии Baltic Air Policing: теперь она приобрела статус воздушной обороны. До этого времени ее задачей было выявление и сопровождение российских военных самолетов вблизи границ стран Балтии.