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Винищувачам НАТО дозволили знищувати повітряні цілі над Балтією

08:00 09.07.2026 Чт
2 хв
Що зміниться після нового рішення Альянсу?
aimg Анастасія Никончук
Винищувачам НАТО дозволили знищувати повітряні цілі над Балтією Фото: винищувачі (GettyImages)
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НАТО вирішило змінити формат місії Baltic Air Policing, яка понад 20 років забезпечує безпеку повітряного простору країн Балтії. Тепер місія набула статусу повітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

НАТО змінило формат повітряної місії

Про рішення, ухвалене на саміті НАТО в Анкарі, повідомив президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, місію Baltic Air Policing офіційно трансформовано у формат повітряної оборони.

Baltic Air Policing діє з 2004 року після вступу Литви, Латвії та Естонії до НАТО. Оскільки ці країни не мають власної винищувальної авіації, захист їх повітряного простору забезпечують союзники по Альянсу.

До цього часу головним завданням місії було виявлення та супровід російських військових літаків, які виконують польоти поблизу кордонів країн Балтії.

Винищувачі отримали нові повноваження

Цього року літаки НАТО вперше застосували зброю у рамках Baltic Air Policing. Над територією Естонії та Латвії було збито безпілотників, які, за попередніми оцінками, були українськими та випадково перетнули кордон.

В Альянсі зазначили, що раніше в рамках цієї місії зброя для захисту держав НАТО не застосовувалася, оскільки формат створювався для умов мирного часу.

"Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це своєрідне стримування. Але те, що відбувається сьогодні, вже не є цілком мирною обстановкою", - заявив Науседа журналістам в Анкарі.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у X, що оновлений формат дозволить швидше реагувати на повітряні загрози та забезпечить більшу гнучкість при ухваленні рішень.

В цей час літаки Baltic Air Policing підіймаються в повітря щоразу, коли російська військова авіація виконує польоти над міжнародними водами від Калінінградської області до Фінської затоки та далі вздовж кордонів основної території Росії.

Місію посилили після анексії Криму

Після окупації Криму Росією 2014 року місія Baltic Air Policing була розширена. Нині у ній беруть участь понад десять винищувачів, які на ротаційній основі надають три країни-члени НАТО. Авіація розміщується на двох військових аеродромах у регіоні.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що НАТО впроваджує розроблену компанією Palantir Technologies систему штучного інтелекту Maven Smart System (MSS NATO). Вона призначена для аналізу розвідувальної інформації та моніторингу обстановки на східному фланзі Альянсу, включаючи відстеження потенційних загроз та переміщень військ.

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