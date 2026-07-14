Російський літак-розвідник перехопили на підльоті до Польщі

Російський літак-розвідник Іл-20 наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24 .

Інцидент стався у вівторок, 14 липня, після полудня приблизно за 30 кілометрів від міста Устка над Балтійським морем.

За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, для його перехоплення підняли винищувачі.

"Чергова пара наших винищувачів перехопила російський розвідувальний літак, який намагався вторгнутися в польський повітряний простір. Нехай ця подія дасть зрозуміти всім, хто намагається спотворити реальність, що Росія становить безпосередню загрозу", - заявив міністр.

Після встановлення радіозв'язку та отримання вимоги залишити район російський екіпаж змінив курс і повернув у бік Росії.

Глава польського Міноборони зазначив, що це перша за тривалий час спроба російського літака наблизитися до морського кордону країни з метою розвідки систем протиповітряної оборони.