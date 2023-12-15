Російські окупанти будуть викладати в школах Криму: яким "наукам" будуть вчити дітей

У тимчасово окупованому Криму російських загарбників, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну, навчають викладанню у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" .

"Після навчання вони зможуть брати участь у процесі навчання і виховання в школі, військовому ліцеї, кадетській школі-інтернаті, коледжі, закладі додаткової освіти дітей та інших освітніх установах", - зазначив "ректор" вищезазначеної установи.

Як стверджується, так звані ветерани "СВО" можуть обійняти посади вчителів ОБЖ і військової підготовки.

Українські діти в окупації

Ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а в випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.

Так, українських дітей, яких окупанти вивозять в табори для т.зв. перевиховання, примушують слухати лекції "вагнерівців".

Водночас на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Напочатку листопада стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.

Нещодавно ми також повідомляли про те, що росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

Напередодні стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.

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