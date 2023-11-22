Окупанти в Донецькій області обходять школи та погрожують дітям за "екстремізм", - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зокрема, окупанти погрожували дітям за "неприпустимі публікації" у соцмережах, неповагу до окупаційної "латинської символіки" та розповідали за покарання для батьків дітей за "екстремізм".

Також дітям зачитували приклади покарань, які окупанти вже вчиняли над українцями.

У ЦНС зауважують, що практика обходу підлітків з погрозами раніше була зафіксована на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Даний факт вказує на систематичність політики погроз та залякування дітей, узгодженої з Кремлем.