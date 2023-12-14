Росіяни примушують українських дітей слухати лекції "вагнерівців", - ЦНС
Українських дітей, яких окупанти вивозять в табори для т.зв. перевиховання, примушують слухати лекції "вагнерівців". Школярам нав'язують неправдиву інформацію та намагаються героїзувати злочинні вчинки армії РФ та її найманців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зокрема, дітям проводять "діалоги з героями", в межах яких терористи популяризують війну РФ проти їх батьківщини.
"Зафіксовано випадок, коли лекції читав наркоторговець з розформованої ПВК "Вагнера", - зауважують в повідомленні.
Виявилось, що "лектор", якого окупанти демонструють як приклад українським дітям, у 2021 році був засуджений до 8 років 2 місяців колонії суворого режиму за незаконний збут наркотиків в особливо великому розмірі.
"У 2022 році його завербували в ПВК "Вагнер" і він вирушив на війну в Україну. За півроку контракт закінчився і тепер він проводить "уроки мужності", - повідомляють в ЦНС.
Українські діти в окупації
Ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а в випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.
Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".
Напочатку листопада стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.
Нещодавно ми також повідомляли про те, що росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".
Напередодні стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.
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