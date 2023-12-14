Росіяни примушують українських дітей слухати лекції "вагнерівців", - ЦНС

Українських дітей, яких окупанти вивозять в табори для т.зв. перевиховання, примушують слухати лекції "вагнерівців". Школярам нав'язують неправдиву інформацію та намагаються героїзувати злочинні вчинки армії РФ та її найманців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зокрема, дітям проводять "діалоги з героями", в межах яких терористи популяризують війну РФ проти їх батьківщини.

"Зафіксовано випадок, коли лекції читав наркоторговець з розформованої ПВК "Вагнера", - зауважують в повідомленні.

Виявилось, що "лектор", якого окупанти демонструють як приклад українським дітям, у 2021 році був засуджений до 8 років 2 місяців колонії суворого режиму за незаконний збут наркотиків в особливо великому розмірі.

"У 2022 році його завербували в ПВК "Вагнер" і він вирушив на війну в Україну. За півроку контракт закінчився і тепер він проводить "уроки мужності", - повідомляють в ЦНС.