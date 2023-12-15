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Российские оккупанты будут преподавать в школах Крыма: каким "наукам" будут учить детей

Крым, Пятница 15 декабря 2023 14:11
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Российские оккупанты будут преподавать в школах Крыма: каким "наукам" будут учить детей Фото: в Крыму оккупанты будут обучать школьников двум предметам (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Во временно оккупированном Крыму российских захватчиков, участвующих в полномасштабном вторжении в Украину, обучают преподаванию в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как утверждается, так называемые ветераны "СВО" могут занять должности учителей ОБЖ и военной подготовки.

"Обучение" оккупантов проходит в подконтрольном РФ "Крымском республиканском институте последипломного педагогического образования".

"После обучения они смогут участвовать в процессе обучения и воспитания в школе, военном лицее, кадетской школе-интернате, колледже, заведении дополнительного образования детей и других образовательных учреждениях", - отметил "ректор" вышеупомянутого учреждения.

Украинские дети в оккупации

Враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста на временно оккупированных территориях. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять российскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.

Так, украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. перевоспитания, заставляют слушать лекции "вагнеровцев".

В то же время на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

В начале ноября стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

Недавно мы также сообщали о том, что россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

Накануне стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.

Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.

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