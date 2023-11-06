Окупанти змушують українських дітей плести маскувальні сітки для армії РФ, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією.

У ЦНС повідомили, що дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки.

"За прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав", - додали у Центрі нацспротиву.

Життя в окупації

Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.

У ЦНС писали, що на тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає рівень бідності та наростає соціально-економічна криза.