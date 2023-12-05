Окупанти готують українських дітей до служби в армії: в ЦНС назвали новий спосіб

Росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях. Для цього ворог відкрив так званий "центр військово-спортивної підготовки" в псевдоколеджі Луганську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Фінансування відкриття центру відбулось з федерального бюджету, що вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи Кремля", - зазначають у повідомленні.

У ЦНС інформують, що таким чином підлітки коледжу віком від 14 років піддаватимуться вербуванню РФ і проходитимуть підготовку до військової служби у ворожій армії.

У повідомленні підкреслюють, що такі дії є черговим актом порушення міжнародного права окупантами, які вербують підлітків на війну проти їх історичної Батьківщини.

"Центр національного спротиву закликає батьків на тимчасово окупованих територіях приділяти більше увагу патріотичному вихованню дітей й не допустити аби вони стали жертвами пропаганди та заручниками варварської політики Кремля", - закликають в ЦНС.