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Окупанти готують українських дітей до служби в армії: в ЦНС назвали новий спосіб

Укрїна , Вівторок 05 грудня 2023 16:06
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Окупанти готують українських дітей до служби в армії: в ЦНС назвали новий спосіб Фото: окупанти мілітаризують українських підлітків на захоплених територіях (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях. Для цього ворог відкрив так званий "центр військово-спортивної підготовки" в псевдоколеджі Луганську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Фінансування відкриття центру відбулось з федерального бюджету, що вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи Кремля", - зазначають у повідомленні.

У ЦНС інформують, що таким чином підлітки коледжу віком від 14 років піддаватимуться вербуванню РФ і проходитимуть підготовку до військової служби у ворожій армії.

У повідомленні підкреслюють, що такі дії є черговим актом порушення міжнародного права окупантами, які вербують підлітків на війну проти їх історичної Батьківщини.

"Центр національного спротиву закликає батьків на тимчасово окупованих територіях приділяти більше увагу патріотичному вихованню дітей й не допустити аби вони стали жертвами пропаганди та заручниками варварської політики Кремля", - закликають в ЦНС.

Українські діти в окупації

Ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а в випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.

Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Напочатку листопада стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.

Нещодавно ми також повідомляли про те, що росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.

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