Російські нафтові гіганти ввели ліміти на заправках у Москві

У Москві та Підмосков'ї на АЗС російських нафтових гігантів "Газпромнефть" і "Лукойл" запровадили ліміти на продаж пального в одні руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК .

У мережі "Газпромнефть" один клієнт може придбати не більше ніж 30 літрів бензину або 60 літрів дизельного пального за одну заправку. Наливати пальне в каністри на цих АЗС повністю заборонено.

На трасових станціях цієї ж мережі діють інші обмеження. Там водіям відпускають до 30 літрів бензину або до 200 літрів дизеля. На одній із московських заправок також діє аналогічний ліміт на бензин у 30 літрів.

Схожі ліміти запровадили й на трьох заправках компанії "Лукойл" у Москві. Зокрема, на одній АЗС водій може купити максимум 30 літрів пального, а на двох інших - лише 20 літрів. Продаж у каністри на цих станціях також заблоковано.

Раніше повідомлялося, що Україна завдала ударів по восьми з десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Частина цих підприємств потрапляла під атаки неодноразово.

Зазначимо, російський паливний ринок зіткнувся з серйозними проблемами після серії ударів по НПЗ. На цьому тлі вартість бензину в РФ продемонструвала найрізкіше зростання за останні 20 років.