ua en ru
Ср, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ціни на бензин в Росії побили двадцятирічний рекорд

21:12 24.06.2026 Ср
2 хв
На АЗС паніка, водії масово скуповують пальне в каністри
aimg Сергій Козачук
Ціни на бензин в Росії побили двадцятирічний рекорд Фото: ціни на бензин в РФ зросли рекордно за 20 років (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

В Росії зафіксували рекордне за останні 20 років тижневе зростання цін на бензин. Причиною паніки на ринку та дефіциту пального стали успішні удари українських дронів по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Рекордне зростання та дефіцит пального

За даними Федеральної служби статистики РФ, лише за тиждень з 16 по 22 червня середні ціни на бензин підскочили на 3% - до 71,20 рубля (0,95 долара) за літр. Це наймасштабніше тижневе подорожчання пального в країні щонайменше з 2006 року. Водночас дизельне паливо додало в ціні 2,7%.

Пошкодження ключових НПЗ, зокрема великого заводу "Газпром нафти" під Москвою, викликали паніку серед водіїв. Через масове скуповування пального в каністри на заправках у багатьох регіонах виникли величезні черги та дефіцит.

Наразі збої з постачанням або різні форми нормування палива зафіксовані у 75% російських регіонів. Зокрема, обмеження для водіїв уже запровадили у Брянській, Курській, Липецькій, Самарській та Тюменській областях.

Читайте також: Запит "як злити бензин" став хітом в інтернеті РФ на тлі паливної кризи

Виробничий шок та реакція влади

Через постійні атаки безпілотників виробництво нафтопродуктів в Росії у травні впало на 13,5%. У першій половині місяця випуск бензину скоротився одразу на 15% порівняно з минулим роком.

Голова центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна вже назвала зниження виробництва через удари по НПЗ новим серйозним інфляційним ризиком.

Аби втримати ситуацію, російський уряд екстрено розглядає можливість повної заборони експорту дизельного палива та запровадження податкових пільг для стимулювання внутрішнього ринку.

Попри заяви віце-прем'єра РФ Олександра Новака про те, що криза є "керованою", стрімке подорожчання бензину вже прискорило річну інфляцію в РФ до 5,8%.

Паливна криза в Росії

Нагадаємо, через систематичні удари безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі на російському паливному ринку почали стрімко накопичуватися проблеми.

Раніше повідомлялося, що Росія втратила чверть виробництва бензину порівняно з минулорічними показниками, а морський експорт нафтопродуктів за першу половину червня обвалився на 15%.

Крім того, масштаби дефіциту змусили місцеву владу запроваджувати жорстке нормування пального для водіїв.

Зокрема, паливна криза дісталась головного нафтового регіону Росії - Ханти-Мансійського автономного округу, де видобувають близько 40% нафти країни. Наразі ліміти та обмеження на купівлю бензину і дизеля діють уже у понад 50 російських регіонах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бензин Російська Федерація НАФТА АЗС Атака дронів НПЗ
Новини
Українські морські дрони готують до нових місій у Чорному морі
Українські морські дрони готують до нових місій у Чорному морі
Аналітика
Відома мережа магазинів "біля дому" на порозі банкрутства: що чекає на ритейлера
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Відома мережа магазинів "біля дому" на порозі банкрутства: що чекає на ритейлера