Ціни на бензин в Росії побили двадцятирічний рекорд

В Росії зафіксували рекордне за останні 20 років тижневе зростання цін на бензин. Причиною паніки на ринку та дефіциту пального стали успішні удари українських дронів по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Рекордне зростання та дефіцит пального

За даними Федеральної служби статистики РФ, лише за тиждень з 16 по 22 червня середні ціни на бензин підскочили на 3% - до 71,20 рубля (0,95 долара) за літр. Це наймасштабніше тижневе подорожчання пального в країні щонайменше з 2006 року. Водночас дизельне паливо додало в ціні 2,7%.

Пошкодження ключових НПЗ, зокрема великого заводу "Газпром нафти" під Москвою, викликали паніку серед водіїв. Через масове скуповування пального в каністри на заправках у багатьох регіонах виникли величезні черги та дефіцит.

Наразі збої з постачанням або різні форми нормування палива зафіксовані у 75% російських регіонів. Зокрема, обмеження для водіїв уже запровадили у Брянській, Курській, Липецькій, Самарській та Тюменській областях.

Виробничий шок та реакція влади

Через постійні атаки безпілотників виробництво нафтопродуктів в Росії у травні впало на 13,5%. У першій половині місяця випуск бензину скоротився одразу на 15% порівняно з минулим роком.

Голова центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна вже назвала зниження виробництва через удари по НПЗ новим серйозним інфляційним ризиком.

Аби втримати ситуацію, російський уряд екстрено розглядає можливість повної заборони експорту дизельного палива та запровадження податкових пільг для стимулювання внутрішнього ринку.

Попри заяви віце-прем'єра РФ Олександра Новака про те, що криза є "керованою", стрімке подорожчання бензину вже прискорило річну інфляцію в РФ до 5,8%.