Российские нефтяные гиганты ввели лимиты на заправках в Москве

В Москве и Подмосковье на АЗС российских нефтяных гигантов "Газпромнефть" и "Лукойл" ввели лимиты на продажу горючего в одни руки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК .

В сети "Газпромнефть" один клиент может приобрести не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива за одну заправку. Наливать горючее в канистры на этих АЗС полностью запрещено.

На трассовых станциях этой сети действуют другие ограничения. Там водителям отпускают до 30 л бензина или до 200 л дизеля. На одной из московских заправок также действует аналогичный предел на бензин в 30 литров.

Похожие лимиты ввели и на трех заправках компании "Лукойл" в Москве. В частности, на одной АЗС водитель может купить максимум 30 литров горючего, а на двух других - всего 20 литров. Продажа в канистры на этих станциях также заблокирована.

Ранее сообщалось, что Украина нанесла удары по восьми из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Часть этих предприятий подвергалась атакам неоднократно.

Отметим, что российский топливный рынок столкнулся с серьезными проблемами после серии ударов по НПЗ. На этом фоне стоимость бензина в РФ продемонстрировала самый резкий рост за последние 20 лет.