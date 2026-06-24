Росія просить у Казахстану 50 тисяч тонн бензину через дефіцит, - Reuters

Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт 50 тисяч тонн бензину АІ-92, щоб зменшити внутрішній дефіцит, спричинений ударами українських дронів по НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

За даними Reuters, станом на кінець червня зупинки кількох великих НПЗ у центральній Росії після атак українських безпілотників скоротили виробництво бензину приблизно на 25% у річному обчисленні.

Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов раніше заявив, що Астана не отримувала офіційного запиту від Москви на постачання бензину. Міненерго РФ ситуацію не коментувало.

Бартер: бензин на авіапаливо

За даними джерел, поставки бензину до Росії можуть бути здійснені в обмін на російське авіаційне пальне – Казахстан очікує на його дефіцит у липні через зростання попиту та ремонт Атирауського НПЗ.

Проблема сировини

Одним із можливих постачальників є казахстанський НПЗ "Конденсат", який переробляє газовий конденсат з російського заводу ТАНЕКО.

Однак 12 червня ТАНЕКО, що належить "Татнафті", повністю зупинив переробку після удару дрона – що може обмежити сировину і для казахстанського заводу.

Що ще робить Москва

Російський уряд розглядає кілька заходів одночасно: обмеження експорту пального, збільшення субсидій для НПЗ та імпорт бензину морем. Цього місяця Москва вже дозволила НПЗ виробляти пальне зі зниженими стандартами якості.