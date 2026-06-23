Паливна криза дісталась головного нафтового регіону Росії, - росЗМІ
У Росії продовжує загострюватися ситуація з пальним. Нові обмеження запровадили там, де зосереджена значна частина нафтовидобутку країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Обмеження на продаж бензину та дизельного палива запровадили в Ханти-Мансійському автономному окрузі - регіоні, де видобувається близько 40% усієї російської нафти.
За даними видання, на автозаправних станціях "Газпромнефти" в ХМАО одній людині дозволяють придбати не більше 40 літрів бензину та 80 літрів дизельного палива. Заправка можлива лише безпосередньо в бак автомобіля та після попередньої оплати.
Подібні обмеження, за словами співробітниці однієї АЗС, були введені в ніч на 23 червня.
"Якась дурниця, думаю я, як громадянин Російської Федерації. Ми нафтою залиті по вуха, свердловини зупиняють, нікуди дівати нафту, а бензину немає", - поскаржився один із мешканців міста Радужний.
Аналогічні обмеження запровадили в місті нафтовиків Стрежево в сусідній Томській області. Місцева влада пояснила це необхідністю запобігти масовому вивезенню пального в інші регіони.
Про обмеження на АЗС також повідомляли водії з Тюмені. Тим часом губернатор Новосибірської області Андрій Травников заявив, що через ситуацію в сусідніх регіонах аналогічні заходи можуть запровадити й там.
Напередодні про ліміти на продаж бензину та дизеля повідомили влади Омської, Іркутської, Саратовської, Воронезької, Тамбовської та Амурської областей. Загалом різні обмеження вже діють більш ніж у 50 регіонах Росії.
За оцінками Energy Intelligence, через удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах обсяги нафтопереробки на початку червня впали нижче 4 мільйонів барелів на добу - це найнижчий показник за останні 21 рік. Водночас простоювала майже третина потужностей НПЗ.
"Кампанія України проти російського енергетичного сектору завдала масштабної шкоди, внаслідок чого країна рухається до найгіршої паливної кризи в своїй історії", - заявили аналітики Energy Intelligence.
Нагадаємо, проблеми з пальним у Росії фіксують уже не перший місяць. Раніше в десятках регіонів країни почали запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного палива через зростання дефіциту.
Крім того, на тлі регулярних ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі влада РФ дозволила заводам виробляти пальне зі зниженими екологічними стандартами, щоб уникнути ще більшого скорочення поставок на внутрішній ринок.
Також агентство Reuters повідомляло, що через нестачу бензину Росія розглядає можливість імпорту пального морським шляхом. Дефіцит уже офіційно визнавали в окупованому Криму та низці регіонів Сибіру.