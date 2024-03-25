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Російські літаки скинули дві авіабомби на Бєлгородську область, - ЗМІ

Бєлгородська область, Понеділок 25 березня 2024 18:36
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Російські літаки скинули дві авіабомби на Бєлгородську область, - ЗМІ Архівне фото: Російські літаки скинули дві авіабомби на Бєлгородську область (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська авіація днями знову вдарила бомбами по території Бєлгородської області. Мова йде про ФАБ-250.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Зазначається, що 22 березня ФАБ-250 знайшли в районі села Шалаєве Валуйського міського округу.

Цього ж дня таку саму авіабомбу знайшли за 5 кілометрів від села Казинка цього ж округу.

Російські літаки скинули дві авіабомби на Бєлгородську область, - ЗМІ

Скріншот: Села в Бєлгородській області (google.com/maps)

ASTRA пише, що в обох випадках жителів не евакуювали, боєприпаси вилучили, постраждалих немає.

Росіяни скидають бомби на окуповані території України

На початку січня окупанти з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через численних свідків і велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.

А у вересні російські війська завдали авіаудару по житлових будинках окупованої Нової Каховки. Момент атаки вдалося зафіксувати на відео.

Рейд російських добровольців

"Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон із Росією 12 березня та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема, у Бєлгородській та Курській областях.

Нещодавно "Сибірський батальйон" повідомив, що увійшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації. Пізніше добровольці заявили, що повністю контролюють селище.

Крім того, російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Вони зазначили, що будуть бити по військових позиціях РФ, тому громадянських закликали евакуюватися.

Нещодавно добровольці повідомили, що їхня кінцева мета операцій полягає у ліквідації путінського режиму у РФ. Первинне завдання - це допомога українським військам.

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