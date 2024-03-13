Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях у Бєлгороді та Курську

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів вказаних міст закликали евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону".

Бійці добровольчих формувань заявили, що путінські війська завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи позиції між будинками, школами та державними установами, а внаслідок обстрілів з території Бєлгорода гинуть цивільні.

"Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! У зв'язку з цим ми змушені завдати вогневої поразки з військових позицій, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ", - йдеться у повідомленні.

Російські добровольці закликали жителів Бєлгорода та Курська евакуюватися для уникнення жертв серед цивільних, а місцеву владу - евакуювати жителів міст Курської та Бєлгородської областей.

Рейди на територію РФ

Нагадаємо, вчора, 12 березня, "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Крім того, росіяни дві ночі поспіль скаржаться на атаки дронів. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував події у Бєлгородській та Курській областях, звинувативши у цьому Україну.

Диктатор пов'язав прорив кордону добровольцями з нібито невдачами на фронті, а також планами зірвати "волевиявлення громадян" на так званих президентських виборах в РФ.

Детальніше про те, як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.