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РФ з авіації вдарила по вцілілих будинках у Рубіжному: багато постраждалих

Луганськ, Понеділок 08 січня 2024 14:20
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РФ з авіації вдарила по вцілілих будинках у Рубіжному: багато постраждалих Фото: РФ з авіації вдарила по вцілілих будинках у Рубіжному, багато постраждалих (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти з авіації вдарили по вцілілим багатоповерхівкам тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через чисельних свідків та велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.

"Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вцілів після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки", - розповів він.

Зазвичай, як каже голова ОВА, окупанти під час таких своїх "позаштатних" подій посилаються на обстріли з боку українських військ., але цього разу такому "сценарію" завадили чисельні свідки.

"Вони бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати і списати на противника не вдалося. Постраждалих госпіталізують, менш важких - перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває", - зазначив Лисогор.

Обстріл України ФАБами

Росія не вперше використовує авіабомби ФАБ різних типів для ударів по Україні. Зокрема, 26 травня минулого року таку ж бомбу, ФАБ-250, росіяни скинули на Нью-Йорк у Бахмутському районі. Саме там, на Бахмутському напрямку, як повідомлялося раніше, окупанти використовують удосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ще у квітні не виключав, що Росія може почати регулярно атакувати Україну керованими бомбами вагою 1500 кілограмів. Такі бомби завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від кордону з Україною.

За словами Ігната, для того, щоб збивати авіацію, яка скидає такі бомби, Україні потрібні системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки, наприклад, F-16.

При цьому, як будь-яка зброя РФ, вона не зовсім досконала, часто ФАБи падають на території Росії, так і не долетівши до точки призначення в Україні. Наприклад, 25 травня 2023 року подібний випадок стався у Бєлгородській області. У цій статті РБК-Україна також розповідало, що собою представляють ФАБи.

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