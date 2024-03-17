Селище Горьковський Бєлгородської області під контролем російських добровольців, - ЛСР

Російські добровольці заявили, що контролюють селище Горьковський Бєлгородської області. Бійці показали відео з населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії" у Telegram.

"Селище Горьковський Бєлгородської області - під контролем російських визвольних сил. Відмінна спільна робота РОС з ічкерійський добровольцями", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Сьогодні "Сибірський батальйон" повідомив, що зайшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації.

скриншот google.com/maps

Крім того, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Вони закликали жителів вказаних областей евакуюватися. Як заявили самі добровольці, "операція" триває.

Джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.