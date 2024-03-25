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Российские самолеты сбросили две авиабомбы на Белгородскую область, - СМИ

Белгородская область, Понедельник 25 марта 2024 18:36
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Российские самолеты сбросили две авиабомбы на Белгородскую область, - СМИ Архивное фото: Российские самолеты сбросили две авиабомбы на Белгородскую область (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская авиация на днях снова ударила бомбами по территории Белгородской области. Речь идет о ФАБ-250.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Отмечается, что 22 марта ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа.

В этот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села Казинка этого же округа.

Российские самолеты сбросили две авиабомбы на Белгородскую область, - СМИ

Скриншот: Села в Белгородской области (google.com/maps)

ASTRA пишет, что в обоих случаях жителей не эвакуировали, боеприпасы изъяли, пострадавших нет.

Россияне сбрасывают бомбы на оккупированные территории Украины

В начале января оккупанты из авиации ударили по уцелевшим многоэтажкам временно оккупированного Рубежного Луганской области. Из-за многочисленных свидетелей и большого количества пострадавших ЧП не удалось скрыть.

А в сентябре российские войска нанесли авиаудар по жилым домам оккупированной Новой Каховки. Момент атаки удалось запечатлеть на видео.

Рейд российских добровольцев

"Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией 12 марта и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Недавно "Сибирский батальон" сообщил, что вошел в поселок Горьковский в Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации. Позже добровольцы заявили, что полностью контролируют поселок.

Кроме того, российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску. Они отметили, что будут бить по военным позициям РФ, поэтому гражданские призывали эвакуироваться.

Недавно добровольцы сообщили, что их конечная цель операций состоит в ликвидации путинского режима в РФ. Первоначальная задача – это помощь украинским войскам.

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