Російські добровольці назвали кінцеву мету операцій в РФ

Про це заявили російські добровольці у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна під час спільної пресконференції.

Спікер "Російського добровольчого корпусу" на запитання про кінцеву мету сказав, що первинне завдання російських добровольців - допомогти ЗСУ перемогти у війні.

"Друга мета - продовжити наш визвольний похід, поставити прапор РДК над стіною, над білим будинком і деконструювати режим, який душить нашу батьківщину, це наша мета, ми будемо до неї йти навіть після перемоги у цій війні, для РДК війна продовжиться", - сказав він.

Представник "Сибірського батальйону" наголосив, що щодо демонтажу російської влади у російських добровольчих формувань єдина думка.

"Те, що зараз намагається керувати Росією, не повинно існувати. Який там буде формат, це питання не військове, а цивільне. Спочатку потрібно зробити цю роботу. Після цього найголовніше - можливість громадян РФ обирати самим, як їм далі жити. Потрібно демонтувати путінський режим", - заявив спікер.

Легіон "Свобода Росії" у свою чергу нагадав, що, крім трьох підрозділів, у рейді на територію РФ брали участь і бійці ічкерійських підрозділів. За словами спікера, їхня мета - звільнення Чечні від клану Рамзана Кадирова.

"У якій послідовності це буде - подивимося, як складатиметься військово-політична обстановка. Безумовно, головне завдання - ліквідація путінського режиму. А на території України завдання - вихід на межі 1991 року", - додав представник ЛСР.