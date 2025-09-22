В НАТО скликають переговори після інциденту з російськими літаками в Естонії

Посли НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити порушення повітряного простору Естонії літаками РФ, яке сталося кілька днів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як відомо, напередодні Естонія ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після того, як російські літаки вторглися в її повітряний простір.

Переговори пройдуть після того, як Естонія запустила процедуру екстрених обговорень за статтею 4, що дасть можливість представникам Альянсу відреагувати на інцидент.

Літаки РФ в небі Естонії

Вранці 19 вересня три російських винищувачі влетіли без дозволу у повітряний простір Естонії.

В Москві заявили, що нібито проліт їхніх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і начебто "не порушував кордонів інших держав".

Однак міністерство оборони Естонії оприлюднило мапу маршруту трьох винищувачів, які майже 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

Пізніше в Естонії запропонували закрити східний кордон після інциденту.

В ЄС та НАТО також відреагували на чергові порушення повітряного простору країн НАТО російськими літаками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками "є вкрай небезпечною провокацією".

Каллас додала, що підтримка країн-членів НАТО буде посилюватися.

Водночас в НАТО заявили, що Альянс негайно відреагував на вторгнення в повітряний простір Естонії і перехопив російські МіГ-31К.

"Це черговий приклад нерозважливої поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - зазначила прессекретар Альянсу Елісон Гарт.