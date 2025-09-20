ua en ru
Знову виправдовуються. У Міноборони РФ заперечили вторгнення МіГ-31 в Естонію

Росія, Субота 20 вересня 2025 02:55
UA EN RU
Знову виправдовуються. У Міноборони РФ заперечили вторгнення МіГ-31 в Естонію Фото: російський винищувач МіГ-31 (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

У Росії спростували звинувачення в порушенні військовими літаками повітряного простору Естонії в п'ятницю, 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ.

У відомстві зазначили, що три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром в Калінінградську область.

Політ відбувався начебто в суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю.

Під час польоту російські літаки "від узгодженої повітряної траси не відхилялися і повітряний простір Естонії не порушували".

"Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані більше трьох кілометрів від острова Вайндло", - зазначили у російському Міноборони.

Провокація Росії проти країн НАТО

У п'ятницю, 19 вересня група російських винищувачів МіГ-31 порушила повітряний простір Естонії та перебувала над країною 12 хвилин. Для перехоплення іноземних бортів у повітря підняли винищувачі F-35 ВПС Італії.

У зв'язку з інцидентом, МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ у країні та вручило йому ноту протесту. За даними відомства, це вже четверте порушення повітряного простору країни за останній рік.

Уряд Естонії вимагає від НАТО провести консультації за статтею 4 статуту Альянсу.

В НАТО та ЄС жорстко і критично відреагували на інцидент.

У Литві закликали рішуче відповісти на провокацію в дусі збиття російського Су-25 винищувачами Туреччини в 2015 році.

