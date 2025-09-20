В Естонії пропонують закрити східний кордон після зальоту російських МіГ-31

В Естонії пропонують закрити східний кордон після того, як російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опозиціонера, главу партії Isamaa (Вітчизна) Урмасу Рейнсалу, якого цитує ERR.

"Я вважаю, що на дедалі більші провокаційні дії Росії слід реагувати закриттям східного кордону. Ситуація з безпекою явно стає все напруженішою, зокрема на східному кордоні, і я вважаю, що це є адекватною реакцією на поведінку Росії", - заявив він.

Проте міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро зазначив, що наразі не йдеться про обмеження сухопутного кордону, адже було зафіксоване авіаційне порушення. Для закриття кордону потрібна була б провокація на суходолі.

Опозиційний лідер Рейнсалу вважає, що Естонія має проаналізувати наявні інструменти для реагування на дії Москви. На його думку, також потрібно провести консультації з південними сусідами, щоб ухвалювати подібні рішення спільно.