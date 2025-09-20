ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Естонії пропонують закрити східний кордон після зальоту російських МіГ-31

Таллінн, Субота 20 вересня 2025 15:41
UA EN RU
В Естонії пропонують закрити східний кордон після зальоту російських МіГ-31 Фото: в Естонії пропонують закрити східний кордон після зальоту МіГ-31 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Естонії пропонують закрити східний кордон після того, як російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опозиціонера, главу партії Isamaa (Вітчизна) Урмасу Рейнсалу, якого цитує ERR.

"Я вважаю, що на дедалі більші провокаційні дії Росії слід реагувати закриттям східного кордону. Ситуація з безпекою явно стає все напруженішою, зокрема на східному кордоні, і я вважаю, що це є адекватною реакцією на поведінку Росії", - заявив він.

Проте міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро зазначив, що наразі не йдеться про обмеження сухопутного кордону, адже було зафіксоване авіаційне порушення. Для закриття кордону потрібна була б провокація на суходолі.

Опозиційний лідер Рейнсалу вважає, що Естонія має проаналізувати наявні інструменти для реагування на дії Москви. На його думку, також потрібно провести консультації з південними сусідами, щоб ухвалювати подібні рішення спільно.

Російські МіГи в Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там на 12 хвилин.

Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року.

Після цього уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Крім того, у Польщі заявили, що 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія МіГ-31К
Новини
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто