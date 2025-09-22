В НАТО созывают переговоры после инцидента с российскими самолетами в Эстонии

Послы НАТО проведут встречу, чтобы обсудить нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами РФ, которое произошло несколько дней назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как известно, накануне Эстония инициировала срочное заседание Совбеза ООН после того, как российские самолеты вторглись в ее воздушное пространство.

Переговоры пройдут после того, как Эстония запустила процедуру экстренных обсуждений по статье 4, что даст возможность представителям Альянса отреагировать на инцидент.

Самолеты РФ в небе Эстонии

Утром 19 сентября три российских истребителя влетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии.

В Москве заявили, что якобы пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".

Однако министерство обороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех истребителей, которые почти 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.

Позже в Эстонии предложили закрыть восточную границу после инцидента.

В ЕС и НАТО также отреагировали на очередные нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими самолетами.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами "является крайне опасной провокацией".

Каллас добавила, что поддержка стран-членов НАТО будет усиливаться.

В же время в НАТО заявили, что Альянс немедленно отреагировал на вторжение в воздушное пространство Эстонии и перехватил российские МиГ-31К.

"Это очередной пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать", - отметила пресс-секретарь Альянса Элисон Гарт.