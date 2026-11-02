Російські кораблі біля Британії вперше під наглядом дрона Protector: що відомо

Королівські повітряні сили Великої Британії вперше залучили безпілотник Protector RG Mk1 до оперативного спостереження за російськими військовими кораблями у британському повітряному просторі. Вильоти відбулися наприкінці вересня - у середині жовтня 2026 року й дали понад десять годин спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Безпілотник працював разом із кораблями та гелікоптерами Королівського флоту, які стежили за пересуваннями російських суден. Лондон повідомив про вже завершені вильоти, а не про місію в день публікації. За даними Міноборони королівства, дрон був неозброєним, а про застосування зброї не йшлося.

Командир 13-ї ескадрильї Сем Гейлі заявив, що перші оперативні вильоти Protector у повітряному просторі Британії показали цінність цієї системи для оборони країни. За його словами, вона здатна підтримувати морську безпеку, працюючи у військовому й цивільному повітряному просторі.

Зокрема, з 1 до 14 жовтня есмінець HMS Dauntless і патрульний корабель HMS Tyne стежили за російським фрегатом «Неустрашимий» та торговельними суднами в Ла-Манші. За даними Міноборони Британії, за перші сім місяців 2026 року кількість операцій Королівського флоту зі спостереження за російською активністю зросла на 25% порівняно з аналогічним періодом торік.

Що відомо про Protector RG Mk1 і що не розкрили

Protector RG Mk1 - британське позначення американського MQ-9B SkyGuardian виробництва General Atomics Aeronautical Systems. Це дрон середньої висоти з тривалим часом польоту.

Британія замовила 16 літаків, у публікації йдеться про 11 уже поставлених. Базується він на RAF Waddington і виконує завдання розвідки, спостереження, виявлення цілей та рекогносцування. Також він здатен вести морське спостереження, брати участь у пошуково-рятувальних операціях, підтримувати цивільні органи й діяти як ударний.

У переліку озброєння RAF - ракети Brimstone 3A і керовані бомби Paveway IV, проте літак, що літав над Ла-Маншем, був неозброєним.

Розмах крил дрона - 24,07 метра, двигун - турбогвинтовий Honeywell TPE331-10T потужністю 900 к.с. Екіпаж складається з віддаленого пілота, оператора сенсорів і координатора розвідданих місії. Серед сенсорів RAF називає радіолокатор із синтезованою апертурою та мультиспектральну систему наведення AN/DAS-4. Конкретну конфігурацію та режими, які застосовували під час морських вильотів, не розкрили.

Допуск до цивільного повітряного простору дає дрону оперативну гнучкість. 11 червня 2026 року RAF повідомили про перший перельот Protector цивільним повітряним простором Європи з Waddington до RAF Akrotiri. Понад 2000 морських миль за приблизно 13,5 години він подолав через повітряний простір Франції, Італії, Мальти та Греції.

У публікації наголошують, що вильоти над Ла-Маншем дають змогу доповнювати кораблі й гелікоптери довготривалим спостереженням. Водночас покращення виявлення чи скорочення залучення гелікоптерів не кількісно не оцінювали. Повідомлення також не підтверджує безперервного покриття, виявлення підводних човнів чи нових ударних можливостей.

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