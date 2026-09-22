Новий крок проти загрози Росії: Британія запустила торпеду з дрону

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію The i Paper.

Великобританія вперше відчула запуск важкої торпеди з безпілотного підводного апарату. Випробування пройшло минулого тижня у британських водах у рамках співпраці AUKUS, що об'єднує Великобританію, США та Австралію.

Торпеду спільно розробили США та Австралія. Вона призначена для ураження кораблів та глибоководних підводних човнів. Раніше подібне озброєння запускали з підводних човнів із екіпажем, проте тепер його випробували з безлюдного апарату.

Можливості Excalibur

Торпеду запустили з 12-метрового підводного безпілотного апарату Excalibur, створеного в Плімуті. Наразі він проходить серію ходових випробувань у рамках програми розвитку автономних підводних технологій.

Excalibur відноситься до класу надвеликих безлюдних підводних апаратів. У ході попередніх випробувань його вже вдалося дистанційно контролювати з Австралії, що знаходиться більш ніж за 10 тисяч миль від Плімута.

Випробування з торпедою стало частиною роботи AUKUS щодо розвитку автономних систем та нових можливостей підводної війни. Британський уряд назвав запуск "значним проривом" для євроатлантичної безпеки та підводних можливостей НАТО.

Розвиток таких технологій також пов'язаний із завданнями захисту британської підводної інфраструктури, включаючи кабелі та трубопроводи. У Лондоні заявляють про загрози з боку ворожих держав та необхідність посилення контролю над критично важливими об'єктами на морському дні.