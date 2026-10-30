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Наймасовіша у Європі: у Destinus розкрили обсяги виробництва ракет "Рута"

12:33 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Наймасовіша у Європі: у Destinus розкрили обсяги виробництва ракет "Рута" Фото: у Destinus розкрили обсяги виробництва ракет "Рута" (defence-ua.com)
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Стартап Destinus виготовив у Європі понад 1750 крилатих ракет "Рута". Зараз вони виробляють за місяць більше крилатих ракет, ніж уся Європа виробляла за рік до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У компанії, що базується в Нідерландах, заявили, що щомісячний обсяг виробництва ракет "Рута" сягнув майже 300 одиниць.

Генеральний директор Михайло Кокорич зазначив, що, починаючи з наступного року, Destinus зможе задовольняти попит в Україні та Європі на турбореактивні двигуни з тягою близько 1,5 кілоньютона, які використовуються в крилатих ракетах.

За його словами, компанія вже налагодила серійне виробництво таких двигунів і постачає їх як для власних ракет, так і іншим виробникам.

Про бойове застосування ракет "Рута" стало відомо в жовтні 2025 року, коли президент України Володимир Зеленський повідомив, що ці ракети вже використовувалися в реальних операціях.

В інтерв’ю Кокорич зауважив: у міру того, як запаси ракет зростають, головним викликом для Європи стає вже не виробництво, а військова інтеграція. У компанії повідомили, що розпочали виробництво вдосконаленої версії - "Рута-2". Ця ракета розрахована на корисне навантаження 250 кг і дальність польоту понад 700 км.

На відміну від поточної версії, ця ракета спроектована так, що її можна зберігати, транспортувати та запускати з одного й того ж контейнера, що значно спрощує логістику при накопиченні великих арсеналів.

Кокорич також виступив проти зростаючої уваги до зброї великої дальності, стверджуючи, що дешевші ракети з дальністю менше 1000 км становитимуть основну частину майбутнього попиту.

Раніше повідомлялось, що в Україні успішно випробували ракету під назвою "Рута". Вона може розвивати швидкість до 500-800 км/год.

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