У Британії винайшли незвичний спосіб для захисту підводних човнів від дронів

Британські військові винайшли незвичний спосіб захисту атомних підводних човнів від дронових атак з повітря, мова йде про пожежні рукави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

За даними видання, моряків навчають використовувати пожежні рукави для захисту британських атомних підводних човнів від атак безпілотників. Вода під високим тиском нібито є ​​єдиною "зброєю протиповітряної оборони" на підводних човнах класу Vanguard, вартість яких становить понад 4 млрд євро.

Зазначається, що ці підводні човни оснащені балістичними ракетами Trident 2.

"Останнім форпостом оборони є пожежні рукави. Доводиться використовувати те, що є під рукою", - підкреслило поінформоване джерело видання.

Що відомо про підводні човни Vanguard

Vanguard – це клас британських атомних ракетних підводних човнів, озброєних ядерними ракетами Trident. Група таких підводних човнів базується у Шотландії. Головний атомний ракетний човен цього класу був введений до складу флоту у 1993 році.

На човні встановлений один ядерний реактор PWR‑2, що забезпечує роботу турбін двох турбін GEC потужністю 27 500 к.с. Пуск ракет забезпечується підсистемою викиду, що складається з 16 незалежних установок. Ракетний комплекс Vanguard може проводити з глибини 30-40 м як одиночний, так і залповий пуск чотирьох ракет з інтервалом приблизно 20 секунд.