ua en ru
Пт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

У Британії винайшли незвичний спосіб для захисту підводних човнів від дронів

15:05 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
У Британії винайшли незвичний спосіб для захисту підводних човнів від дронів Фото: у Британії винайшли незвичний спосіб для захисту підводних човнів (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Британські військові винайшли незвичний спосіб захисту атомних підводних човнів від дронових атак з повітря, мова йде про пожежні рукави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

За даними видання, моряків навчають використовувати пожежні рукави для захисту британських атомних підводних човнів від атак безпілотників. Вода під високим тиском нібито є ​​єдиною "зброєю протиповітряної оборони" на підводних човнах класу Vanguard, вартість яких становить понад 4 млрд євро.

Зазначається, що ці підводні човни оснащені балістичними ракетами Trident 2.

"Останнім форпостом оборони є пожежні рукави. Доводиться використовувати те, що є під рукою", - підкреслило поінформоване джерело видання.

Що відомо про підводні човни Vanguard

Vanguard – це клас британських атомних ракетних підводних човнів, озброєних ядерними ракетами Trident. Група таких підводних човнів базується у Шотландії. Головний атомний ракетний човен цього класу був введений до складу флоту у 1993 році.

На човні встановлений один ядерний реактор PWR‑2, що забезпечує роботу турбін двох турбін GEC потужністю 27 500 к.с. Пуск ракет забезпечується підсистемою викиду, що складається з 16 незалежних установок. Ракетний комплекс Vanguard може проводити з глибини 30-40 м як одиночний, так і залповий пуск чотирьох ракет з інтервалом приблизно 20 секунд.

Раніше повідомлялось, що британські оборонні компанії першими серед міжнародних партнерів долучаться до української платформи Avengers Labs. Вона призначена для тренування ШІ-моделей безпілотних систем на реальних даних з поля бою.

Також ми писали, що Центр штучного інтелекту при Міноборони створює платформу SPECTR для аналізу бойових даних та прогнозування дій противника. Нова система має взяти на себе частину рутинної роботи штабів і допомагати у виборі найбільш ефективних сценаріїв дій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Великобританія Дрони
Новини
Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
Аналітика
Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках
Анастасія Рокитна, Юлія Акимова Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках