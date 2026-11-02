ua en ru
Пн, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Российские корабли возле Британии впервые под наблюдением дрона Protector: что известно

08:51 02.11.2026 Пн
3 мин
aimg Лев Шевченко
Российские корабли возле Британии впервые под наблюдением дрона Protector: что известно Фото: RAF Protector RG Mk1 (Минобороны Великобритании)
Додати як бажане джерело в Google

Королевские воздушные силы Великобритании впервые привлекли беспилотника Protector RG Mk1 к оперативному наблюдению за российскими военными кораблями в британском воздушном пространстве. Вылеты состоялись в конце сентября - в середине октября 2026 года и дали более десяти часов наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Беспилотник работал вместе с кораблями и вертолетами Королевского флота, которые следили за передвижениями российских судов. Лондон сообщил об уже завершенных вылетах, а не о миссии в день публикации. По данным Минобороны королевства, дрон был невооружен, а о применении оружия речь не шла.

Командир 13-й эскадрильи Сэм Гейли заявил, что первые оперативные вылета Protector в воздушном пространстве Британии показали ценность этой системы для обороны страны. По его словам, он способен поддерживать морскую безопасность, работая в военном и гражданском воздушном пространстве.

В частности, с 1 по 14 октября эсминец HMS Dauntless и патрульный корабль HMS Tyne следили за российским фрегатом «Неустрашимый» и торговыми судами в Ла-Манше. По данным Минобороны Британии, за первые семь месяцев 2026 года количество сделок Королевского флота по наблюдению за российской активностью выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Что известно о Protector RG Mk1 и не раскрывших

Protector RG Mk1 - британское обозначение американского MQ-9B SkyGuardian производства General Atomics Aeronautical Systems. Это дрон средней высоты с длительным временем полета.

Британия заказала 16 самолетов, в публикации говорится об 11 уже поставленных. Базируется он на RAF Waddington и выполняет задачи разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки. Также он способен вести морское наблюдение, участвовать в поисково-спасательных операциях, поддерживать гражданские органы и действовать как ударный.

В перечне вооружения RAF - ракеты Brimstone 3A и управляемые бомбы Paveway IV, однако летавший над Ла-Маншем самолет был невооруженным.

Размах крыльев дрона - 24,07 метра, двигатель - турбовинтовой Honeywell TPE331-10T мощностью 900 л.с. Экипаж состоит из удаленного пилота, оператора сенсоров и координатора разведданных миссии. Среди сенсоров RAF называется радиолокатором с синтезированной апертурой и мультиспектральной системой наведения AN/DAS-4. Конкретную конфигурацию и режимы, применявшие во время морских вылетов, не раскрыли.

Допуск к гражданскому воздушному пространству дает дрону оперативную гибкость. 11 июня 2026 года RAF сообщили о первом перелете Protector гражданским воздушным пространством Европы из Waddington в RAF Akrotiri. Более 2000 морских миль в течение примерно 13,5 часов он преодолел через воздушное пространство Франции, Италии, Мальты и Греции.

В публикации подчеркивают, что вылеты над Ла-Маншем позволяют дополнять корабли и вертолеты долговременным наблюдением. В то же время улучшение выявления или сокращения привлечения вертолетов не количественно не оценивали. Сообщение также не подтверждает непрерывное покрытие, обнаружение подлодок или новых ударных возможностей.

Читайте также: Самая массовая в Европе: в Destinus раскрыли объемы производства ракет "Рута"

Ранее РБК-Украина сообщала, что 22 сентября Британия запустила торпеду из дрона. 1 октября она ввела новые санкции против РФ, которые ударили, в частности, по "теневому флоту". Через неделю, 9 октября, сообщили, что в Британии изобрели необычный способ защиты подлодок от дронов. 23 октября британское правительствопризвало граждан сделать трехдневные запасы воды и пищи, а 27 октября министр обороны заявил, что Великобритания имеет чуть более 1000 дней на подготовку к войне с РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони
Новости
Армия РФ использовала режим тишины в Олешках для обустройства позиций, - Генштаб
Армия РФ использовала режим тишины в Олешках для обустройства позиций, - Генштаб
Аналитика
Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму