Удар по "тіньовому флоту", пропагандистах і катах: Британія запровадила нові санкції проти РФ

Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила 31 фізична та юридична особа, судна "тіньового флоту" і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського уряду.

Британський уряд наклав санкції на вісьмох осіб, які незаконно затримували та катували українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

Також обмеження запроваджено проти ще сімох людей, які відповідальні за нав'язування російської пропаганди та мілітаризацію депортованих українських дітей.

Удар по "тіньовому флоту" РФ

Окремий блок санкцій спрямований проти кількох суден, які Росія придбала для формування нового "тіньового флоту". За допомогою цих кораблів Москва намагалася обходити міжнародні обмеження та зберігати прибутки від експорту газу.

Зазначається, що деякі з цих підсанкційних суден почали експлуатуватися зовсім недавно - лише у липні 2026 року.

Крім того, Лондон звинуватив у поширенні російської дезінформації ще сімох осіб, серед яких виявилися четверо громадян Грузії. За даними уряду Британії, вони активно виправдовували окупаційну політику РФ.

Також ці фігуранти працювали у незаконних структурах, які Росія створила на окупованих територіях Південної Осетії в Грузії.