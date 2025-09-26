Росіяни залишили Запоріжжя частково без світла: через атаку є постраждалі

Він зазначив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари.

Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, попередньо є постраждалі. Також частково зруйнована будівля магазину.

"Внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя", - додав Федоров.

Оновлено 23:59

Федоров оприлюднив перші наслідки дронового удару по місту.

Фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (t.me/ivan_fedorov_zp)