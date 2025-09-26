Росіяни залишили Запоріжжя частково без світла: через атаку є постраждалі

У Запоріжжі російські дрони пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури, є постраждалі. Тисячі місцевих жителів залишилися без електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Він зазначив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари.
Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, попередньо є постраждалі. Також частково зруйнована будівля магазину.
"Внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя", - додав Федоров.
Федоров оприлюднив перші наслідки дронового удару по місту.
Фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (t.me/ivan_fedorov_zp)
Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські терористи запустили в напрямку України багато дронів-камікадзе "Шахед".
Близько 23:00 на тлі атаки безпілотників у Запоріжжі пронулали вибухи.
Минулої ночі РФ запустила в напрямку України 154 ударних дрони.
Внаслідок пошкодження інфраструктури "Укрзалізниці", було скасовано рух низки потягів.