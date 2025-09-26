Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські війська ввечері 26 вересня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 17:30.

Обстріл України 26 вересня

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня Росія масовано атакувала Україну дронами. Під ударом знову опинилася "Укрзалізниця". Наразі відомо, що через російський удар скасовано низку рейсів.

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 вересня противник атакував Україну 154-ма ударними дронами типу "Шахед, "Гербера" та безпілотниками інших.

Зокрема, росіяни атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури.

Також російська армія атакувала енергетичні обʼєкти Чернігова та області.

Окрім того, сьогодні ввечері росіяни завдали удару дроном по торговому центру у Харкові. Відомо про чотирьох постраждалих.