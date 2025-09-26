Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російські війська ввечері 26 вересня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 17:30.
Наразі фіксуються:
- БПЛА в західній частині Чернігівщини - курс південний;
- БПЛА в північно-східній частині Полтавщини - курс південно-західний;
- БПЛА західніше Харкова - курс південний;
- БПЛА на півдні Харківщини - курс західний;
- БПЛА з Херсонщини - курсом на Миколаївщину;
- групи БПЛА через Бериславський район Херсонщини, курсом на Новий Буг (Миколаївщина).
Карта повітряних тривог станом на 21:50
Обстріл України 26 вересня
Нагадаємо, в ніч на 26 вересня Росія масовано атакувала Україну дронами. Під ударом знову опинилася "Укрзалізниця". Наразі відомо, що через російський удар скасовано низку рейсів.
За даними Повітряних сил, у ніч на 26 вересня противник атакував Україну 154-ма ударними дронами типу "Шахед, "Гербера" та безпілотниками інших.
Зокрема, росіяни атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури.
Також російська армія атакувала енергетичні обʼєкти Чернігова та області.
Окрім того, сьогодні ввечері росіяни завдали удару дроном по торговому центру у Харкові. Відомо про чотирьох постраждалих.