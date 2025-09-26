ua en ru
Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

П'ятниця 26 вересня 2025 21:50
Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів Фото: росіяни атакують Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 26 вересня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 17:30.

Наразі фіксуються:

  • БПЛА в західній частині Чернігівщини - курс південний;
  • БПЛА в північно-східній частині Полтавщини - курс південно-західний;
  • БПЛА західніше Харкова - курс південний;
  • БПЛА на півдні Харківщини - курс західний;
  • БПЛА з Херсонщини - курсом на Миколаївщину;
  • групи БПЛА через Бериславський район Херсонщини, курсом на Новий Буг (Миколаївщина).

Карта повітряних тривог станом на 21:50

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза ударів

Обстріл України 26 вересня

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня Росія масовано атакувала Україну дронами. Під ударом знову опинилася "Укрзалізниця". Наразі відомо, що через російський удар скасовано низку рейсів.

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 вересня противник атакував Україну 154-ма ударними дронами типу "Шахед, "Гербера" та безпілотниками інших.

Зокрема, росіяни атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури.

Також російська армія атакувала енергетичні обʼєкти Чернігова та області.

Окрім того, сьогодні ввечері росіяни завдали удару дроном по торговому центру у Харкові. Відомо про чотирьох постраждалих.

