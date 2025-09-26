ua en ru
Через ворожі обстріли поїзди "Укрзалізниці" скасували: список рейсів

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 07:38
Через ворожі обстріли поїзди "Укрзалізниці" скасували: список рейсів Ілюстративне фото: Укрзалізниця попередила про скасування низки рейсів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Никончук Анастасія

На тлі пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок російської атаки залізничне сполучення в Одеській області зазнає тимчасових змін. Кілька приміських маршрутів буде скасовано, а один із поїздів змінить напрямок руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрзалізниці в мережі Telegram.

Залізнична компанія оголосила про коригування руху низки приміських потягів, що курсують у регіоні. Рішення пов'язане з наслідками обстрілів, які зачепили об'єкти енергосистеми.

Повідомляється, що 26 вересня буде скасовано такі рейси:

  • поїзд №6208 Одеса-Головна - Роздільна 1;

  • поїзд №6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна;

  • поїзд №6254 Одеса-Головна - Подільськ;

  • поїзд №6256 Одеса-Головна - Вапнярка.

Зміна в маршруті

Крім того, поїзд №6255 Вапнярка - Подільськ тимчасово курсуватиме за зміненою схемою: замість звичного маршруту до станції Одеса-Головна рух обмежать напрямком Вапнярка - Подільськ.

Важлива інформація для пасажирів

Залізничники просять зважати на ці зміни під час планування поїздок та обіцяють своєчасно інформувати про подальші коригування в графіку руху.

Нагадуємо, що російські війська знову атакували об'єкти "Укрзалізниці", внаслідок чого було знеструмлено чотири ділянки залізничної мережі; за попередніми даними, обійшлося без постраждалих, проте зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури.

Зазначимо, що найближчими вихідними, 27 і 28 вересня, "Укрзалізниця" розширить розклад і запустить додаткові регіональні рейси зі Львова та Івано-Франківська до Ворохти. Такий крок спрямований на те, щоб забезпечити більше можливостей для пасажирів у період підвищеного попиту на поїздки в Карпати.

Укрзалізниця Війна в Україні
