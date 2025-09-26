Через ворожі обстріли поїзди "Укрзалізниці" скасували: список рейсів
На тлі пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок російської атаки залізничне сполучення в Одеській області зазнає тимчасових змін. Кілька приміських маршрутів буде скасовано, а один із поїздів змінить напрямок руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрзалізниці в мережі Telegram.
Залізнична компанія оголосила про коригування руху низки приміських потягів, що курсують у регіоні. Рішення пов'язане з наслідками обстрілів, які зачепили об'єкти енергосистеми.
Повідомляється, що 26 вересня буде скасовано такі рейси:
-
поїзд №6208 Одеса-Головна - Роздільна 1;
-
поїзд №6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна;
-
поїзд №6254 Одеса-Головна - Подільськ;
-
поїзд №6256 Одеса-Головна - Вапнярка.
Зміна в маршруті
Крім того, поїзд №6255 Вапнярка - Подільськ тимчасово курсуватиме за зміненою схемою: замість звичного маршруту до станції Одеса-Головна рух обмежать напрямком Вапнярка - Подільськ.
Важлива інформація для пасажирів
Залізничники просять зважати на ці зміни під час планування поїздок та обіцяють своєчасно інформувати про подальші коригування в графіку руху.
Нагадуємо, що російські війська знову атакували об'єкти "Укрзалізниці", внаслідок чого було знеструмлено чотири ділянки залізничної мережі; за попередніми даними, обійшлося без постраждалих, проте зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури.
Зазначимо, що найближчими вихідними, 27 і 28 вересня, "Укрзалізниця" розширить розклад і запустить додаткові регіональні рейси зі Львова та Івано-Франківська до Ворохти. Такий крок спрямований на те, щоб забезпечити більше можливостей для пасажирів у період підвищеного попиту на поїздки в Карпати.