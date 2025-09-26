ua en ru
У Запоріжжі було чути вибух: в напрямку міста летіли дрони

П'ятниця 26 вересня 2025 23:19
У Запоріжжі було чути вибух: в напрямку міста летіли дрони Фото: РФ вдарила по цивільній інфраструктурі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 26 вересня, у Запоріжжі та області було чути звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:07.

Напередодні військові інформували, що в північній частині міста було зафіксовано дрони, які тримали західний курс. Трохи пізніше про загрозу застосування безпілотника написав глава ОВА Іван Федоров.

"Увага! Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Вознесенівського р-ну м. Запоріжжя", - повідомив він о 23:16, додавши через кілька хвилин, що ворожих дронів над містом вже немає.

Оновлено о 23:22

Федоров приблизно в той же час, коли було чути вибух в Запоріжжі, написав про вибухи в області. Наразі він розповів про перші наслідки.

"Росіяни поцілили по обʼєкту цивильної інфраструктури. Попередньо є постраждалі. Детальна інформація пізніше", - інформує він.

Оновлено о 23:35

Ворожа атака була на обласний центр.

"Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину", - уточнив глава ОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Запоріжжі було чути вибух: в напрямку міста летіли дрони

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни останнім часом все частіше почали атакувати Запоріжжя.

Наприклад, ближче до ранку 22 вересня ворог скинув на місто авіабомби. В результаті атаки горіла двоповерхова будівля, п'ять авто, а також загинули три людини.

Крім того, вранці 23 вересня місто близько 6 годин поспіль атакували "Шахеди". Були загиблі, постраждалі, пожежі та різні пошкодження. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Українаhttps://www.rbc.ua/rus/news/bili-kabami-ta-shahedami-e-zhertva-shcho-1758635883.html.

Запоріжжя Війна в Україні
