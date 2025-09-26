RU

Россияне оставили Запорожье частично без света: из-за атаки есть пострадавшие

Иллюстративное фото: российские дроны частично обесточили Запорожье (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожье российские дроны повредили объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие. Тысячи местных жителей остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он отметил, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара.

В результате атаки поврежден объект гражданской инфраструктуры, предварительно есть пострадавшие. Также частично разрушено здание магазина.

"В результате вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья", - добавил Федоров.

Обновлено 23:59

Федоров обнародовал первые последствия дронового удара по городу.

 

Фото: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров (t.me/ivan_fedorov_zp)

