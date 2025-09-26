Россияне оставили Запорожье частично без света: из-за атаки есть пострадавшие

Он отметил, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара.

В результате атаки поврежден объект гражданской инфраструктуры, предварительно есть пострадавшие. Также частично разрушено здание магазина.

"В результате вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья", - добавил Федоров.

Обновлено 23:59

Федоров обнародовал первые последствия дронового удара по городу.

Фото: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров (t.me/ivan_fedorov_zp)