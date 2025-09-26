Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
У ніч на 26 вересня противник атакував Україну 154-ма ударними дронами типу "Шахед, "Гербера" та безпілотниками інших.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Росіяни запустили дрони з напрямків Брянськ, Орел та Міллерово в рф, близько 80 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито чи подавлено 128 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.
Ворог продовжує атакувати безпілотниками. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА. У Силах оборони закликають дотримуватися заходів безпеки.
Нічний обстріл України
Цієї очі російська армія масовано атакувала Україну дронами. Цього разу під ударом знову опинилась "Укрзалізниця". Наразі відомо, що через російський удар скасовано низку рейсів.
Також вчора російські окупанти вдарили дронами по Сумах. Загалом в місті пролунало чотири вибухи.