Російські дрони вдарили по двох суднах в Чорному морі

Російські ударні дрони атакували південь Одеської області та акваторію Чорного моря, пошкодивши два цивільні вантажні судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Адміністрації морських портів України (АМПУ) та допис очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними відомства, пошкоджень зазнали цивільні вантажні борти під прапорами Панами та Барбадосу. Одне із суден прямувало до порту Великої Одеси для завантаження металу, а інше - виходило з українського порту з партією пшениці.

Внаслідок обстрілу на одному з кораблів спалахнула пожежа, яку екіпаж ліквідував самостійно. Попри отримані пошкодження обидва судна продовжили рух.

Удари по інфраструктурі Одещини

Ворог також вдарив по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі на півдні Одеської області.

За словами Кіпера, зараз на місцях влучань працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожих атак. Він також зазначив, що загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, 29 травня російські окупанти атакували судно, яке прямувало з одного з портів Одеської області до Туреччини. Унаслідок удару постраждали члени екіпажу.