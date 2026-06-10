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Российские дроны ударили по двум судам в Черном море

20:57 10.06.2026 Ср
2 мин
На одном из кораблей в результате обстрела вспыхнул пожар
aimg Валерий Ульяненко
Российские дроны ударили по двум судам в Черном море Фото: российский дрон типа "Шахед" (Getty Images)
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Российские ударные дроны атаковали юг Одесской области и акваторию Черного моря, повредив два гражданских грузовых судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Администрации морских портов Украины (АМПУ) и сообщение главы Одесской ОГА Олега Кипера.

По данным ведомства, повреждения получили гражданские грузовые борта под флагами Панамы и Барбадоса. Одно из судов направлялось в порт Большой Одессы для загрузки металла, а другое - выходило из украинского порта с партией пшеницы.

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В результате обстрела на одном из кораблей вспыхнул пожар, который экипаж ликвидировал самостоятельно. Несмотря на полученные повреждения оба судна продолжили движение.

Удары по инфраструктуре Одесской области

Враг также ударил по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре на юге Одесской области.

По словам Кипера, сейчас на местах попаданий работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеских атак. Он также отметил, что погибших и раненых нет.

Напомним, 29 мая российские оккупанты атаковали судно, которое направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате удара пострадали члены экипажа.

Также в ночь на 18 мая российские войска нанесли удар по китайскому торговому судну, которое находилось в территориальных водах Украины.

Кроме этого, в конце апреля россияне обстреляли балкер под флагом Сент-Китс и Невис, который двигался по морскому коридору в Одессу для загрузки зерна. На борту вспыхнул пожар и вышла из строя навигационная система.

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