РФ атакувала рятувальні судна в Чорному морі, є поранені

Росіяни у суботу, 6 червня, атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна під час гуманітарної місії в Чорному морі. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби.

"Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування рф нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі", - резюмував він.

Кулеба наголосив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист. Однак попри це РФ атакувала судна, порушивши норми міжнародного права.

"Ворог завдав ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору", - йдеться у повідомленні.

Інші інциденти

Нагадаємо, що інциденти з атаками РФ на кораблі траплялися вже не вперше. Зокрема, 12 січня росіяни також здійснили атаку на цивільні судна, які перебували в акваторії українських портів. Ворожий дрон влучив у танкер під прапором Панами, який очікував на заходження в порт для завантаження рослинної олії.

Також ми писали, що в ніч на 29 травня росіяни цілеспрямовано атакували судно, яке прямувало з одного з портів Одеської області до Туреччини. В результаті удару постраждали члени екіпажу.