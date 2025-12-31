РФ обстріляла дронами та артилерією Дніпропетровщину: постраждали мирні жителі

Російські війська обстріляли кілька громад Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та постраждало кілька людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
"Протягом дня російські війська продовжили терор Дніпропетровщини, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Під обстріл потрапили Нікопольський район, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Було пошкоджено будинок культури та приватну оселю", - зазначив Гайваненко.
В Богданівській громаді Павлоградського району під час атаки БпЛА зайнявся приватний будинок, ще два - отримали пошкодження.
Постраждала 41-річна жінка, яка лікуватиметься вдома. Також пошкоджено дві господарські споруди та кілька автомобілів.
У Дубовиківській громаді Синельниківщини загорілися дві приватні оселі та автівки, ще три будинки отримали пошкодження. Троє чоловіків віком 35, 46 і 59 років перебувають на амбулаторному лікуванні.
В Зеленодольській громаді Криворіжжя агресор атакував дроном, пошкоджено сонячні панелі. За уточненою інформацією, вночі БпЛА скерували на Кривий Ріг, де було понівечено підприємство.
"Кожна така атака - це не лише руйнування, а й психологічний тиск на громади, адже постраждалі люди залишаються без дому та засобів до існування", - додав Гайваненко.
Це чергова хвиля атак на мирне населення Дніпропетровщини. Попередні обстріли вже завдали значних руйнувань інфраструктурі та приватним оселям регіону.
Нагадаємо, що 31 грудня РФ вдарила по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Повідомлялося, що в самому місті зафіксовано кілька пожеж, попередньо - без постраждалих.
Також в ніч на 30 грудня в Запоріжжі знову зафіксували атаку російських військ. Під удар потрапили об’єкти інфраструктури та житлова забудова.
Тоді ж в Одесі пролунали вибухи на тлі ворожої атаки. У цей же період у південних, північних і східних областях України оголосили загрозу застосування балістичного озброєння.
Також нагадаємо, що в ніч на 29 грудня Росія здійснила масовану атаку ударними дронами, запущеними одразу з кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, утім окремих влучень уникнути не вдалося.