РФ обстріляла дронами та артилерією Дніпропетровщину: постраждали мирні жителі

"Протягом дня російські війська продовжили терор Дніпропетровщини, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Під обстріл потрапили Нікопольський район, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Було пошкоджено будинок культури та приватну оселю", - зазначив Гайваненко.

В Богданівській громаді Павлоградського району під час атаки БпЛА зайнявся приватний будинок, ще два - отримали пошкодження.

Постраждала 41-річна жінка, яка лікуватиметься вдома. Також пошкоджено дві господарські споруди та кілька автомобілів.

У Дубовиківській громаді Синельниківщини загорілися дві приватні оселі та автівки, ще три будинки отримали пошкодження. Троє чоловіків віком 35, 46 і 59 років перебувають на амбулаторному лікуванні.

В Зеленодольській громаді Криворіжжя агресор атакував дроном, пошкоджено сонячні панелі. За уточненою інформацією, вночі БпЛА скерували на Кривий Ріг, де було понівечено підприємство.

"Кожна така атака - це не лише руйнування, а й психологічний тиск на громади, адже постраждалі люди залишаються без дому та засобів до існування", - додав Гайваненко.

Це чергова хвиля атак на мирне населення Дніпропетровщини. Попередні обстріли вже завдали значних руйнувань інфраструктурі та приватним оселям регіону.