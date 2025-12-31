РФ обстреляла дронами и артиллерией Днепропетровщину: пострадали мирные жители

"В течение дня российские войска продолжили террор Днепропетровщины, применяя артиллерию и FPV-дроны. Под обстрел попали Никопольский район, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады. Был поврежден дом культуры и частный дом", - отметил Гайваненко.

В Богдановской громаде Павлоградского района во время атаки БпЛА загорелся частный дом, еще два - получили повреждения.

Пострадала 41-летняя женщина, которая будет лечиться дома. Также повреждены две хозяйственные постройки и несколько автомобилей.

В Дубовиковской громаде Синельниковского района загорелись два частных дома и машины, еще три дома получили повреждения. Трое мужчин в возрасте 35, 46 и 59 лет находятся на амбулаторном лечении.

В Зеленодольской громаде Криворожья агрессор атаковал дроном, повреждены солнечные панели. По уточненной информации, ночью БПЛА направили на Кривой Рог, где было повреждено предприятие.

"Каждая такая атака - это не только разрушения, но и психологическое давление на общины, ведь пострадавшие люди остаются без дома и средств к существованию", - добавил Гайваненко.

Это очередная волна атак на мирное население Днепропетровщины. Предыдущие обстрелы уже нанесли значительные разрушения инфраструктуре и частным домам региона.