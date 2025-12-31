ua en ru
Запоріжжя знову під обстрілом: РФ вдарила по промисловому обʼєкту

Україна, Середа 31 грудня 2025 15:31
Запоріжжя знову під обстрілом: РФ вдарила по промисловому обʼєкту Фото: наслідки удару РФ по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Сергій Козачук

У Запорізькій області понад чотири години триває повітряна тривога через чергову атаку російських військ. У самому Запоріжжі зафіксовано кілька пожеж, попередньо - без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

У Запоріжжі мешканці почули вибухи під час затяжної повітряної тривоги. Причиною став удар російських військ по об’єкту промислової інфраструктури.

"Вибух, який чули мешканці Запоріжжя, - це наслідок ворожої атаки по об’єкту промислової інфраструктури", - зазначив Федоров.

За його словами, внаслідок удару виникло кілька пожеж, на місцях працюють відповідні служби. Попередньо, інформації про поранених чи загиблих немає.

"На щастя, минулося без постраждалих. Повітряна тривога триває, закликаю залишатися в безпечних місцях", - наголосив очільник області.

Фото: наслідки удару РФ по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Нагадаємо, що в ніч на 30 грудня в Запоріжжі знову зафіксували атаку російських військ. Під удар потрапили об’єкти інфраструктури та житлова забудова.

Тоді ж в Одесі пролунали вибухи на тлі ворожої атаки. У цей же період у південних, північних і східних областях України оголосили загрозу застосування балістичного озброєння.

Також нагадаємо, що в ніч на 29 грудня Росія здійснила масовану атаку ударними дронами, запущеними одразу з кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, утім окремих влучень уникнути не вдалося.

