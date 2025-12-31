Запоріжжя знову під обстрілом: РФ вдарила по промисловому обʼєкту

У Запорізькій області понад чотири години триває повітряна тривога через чергову атаку російських військ. У самому Запоріжжі зафіксовано кілька пожеж, попередньо - без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.