Вибухи в Одесі на тлі оголошеної балістичної загрози

Україна , Вівторок 30 грудня 2025 02:46
Вибухи в Одесі на тлі оголошеної балістичної загрози Ілюстративне фото: рятувальники ДСНС України (facebook DSNS)
Автор: Марина Балабан

В Одесі в ніч на 30 грудня лунають вибухи. У південних, північних та східних областях України оголошено загрозу балістичних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та Повітряні сили ЗСУ.

"Місто під ворожою атакою! Перебувайте у безпечних місцях", - написав Сергій Лисак.

Перед цим кореспондент РБК-Україна повідомляв про гучний вибух в Одесі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу застосування ворогом балістики для південних, північних та східних регіонів України.

Актуальна мапа повітряних тривог зараз виглядає так:

Вибухи в Одесі на тлі оголошеної балістичної загрози

Атаки на Одесу

Як повідомлялось, російські війська ввечері 27 грудня атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок удару виникло загоряння житлового будинку та пошкоджено будівлю ліцею. Розбиті понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники закрили отвори тимчасово плівкою.

До цього в ніч на 26 грудня місто зазнало дронової атаки, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури і виникла пожежа.

Крім того, 22 грудня росіяни також атакували Одесу дронами і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Після цього частина одного з районів залишилася без світла.

