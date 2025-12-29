Є влучання дронів: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян

У ніч на 29 грудня російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників. Сили ППО знищили більшість ворожих дронів, однак зафіксовано кілька влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Подробиці атаки

За даними військових, з 21:00 28 грудня противник атакував Україну 25 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та інших типів. Близько 15 із них були саме "Шахедами".

Запуски здійснювалися з напрямків Орел і Міллєрово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму, а також з Донецька - ТОТ.

Робота ППО

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 21 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - застерегли у Повітряних силах.