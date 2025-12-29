ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Є влучання дронів: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян

Понеділок 29 грудня 2025 08:58
UA EN RU
Є влучання дронів: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян Ілюстративне фото: сили ППО збили 21 дрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 29 грудня російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників. Сили ППО знищили більшість ворожих дронів, однак зафіксовано кілька влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Подробиці атаки

За даними військових, з 21:00 28 грудня противник атакував Україну 25 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та інших типів. Близько 15 із них були саме "Шахедами".

Запуски здійснювалися з напрямків Орел і Міллєрово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму, а також з Донецька - ТОТ.

Робота ППО

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 21 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - застерегли у Повітряних силах.

Є влучання дронів: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян

Дрони "Шахеди"

Як раніше повідомляли ЗМІ, Росія вклала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних безпілотників, зокрема дронів типу "Шахед". До цієї галузі вже залучено понад 900 компаній.

За оцінками аналітиків, нині РФ здатна виготовляти близько 30 тисяч ударних дронів на рік за іранською моделлю, а окремі експерти прогнозують, що до 2026 року цей показник може зрости вдвічі.

Також повідомлялось, в ніч на 28 грудня оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали серії ударів по об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей, зокрема, був склад із дронами типу "Шахед".

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Дрони
Новини
Зеленський і Путін можуть поговорити уперше за понад 5 років, - Fox News
Зеленський і Путін можуть поговорити уперше за понад 5 років, - Fox News
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну