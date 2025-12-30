ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар по Запоріжжю в ніч на 30 грудня: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Запоріжжя, Вівторок 30 грудня 2025 06:23
Удар по Запоріжжю в ніч на 30 грудня: пошкоджено об'єкт інфраструктури Фото: ДСНС ( facebook.com DSNSCV)
Автор: Никончук Анастасія

У Запоріжжі зафіксовано нову атаку з боку російських військ. Унаслідок удару постраждали об'єкти інфраструктури та житловий сектор, екстрені служби продовжують роботу на місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в мережі Telegram.

Російські війська завдали удару по Запоріжжю в ніч на 30 грудня, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Атака сталася під час повітряної тривоги, яка на момент публікації матеріалу продовжує діяти. Жителів закликали не залишати укриття до офіційного відбою.

Наслідки обстрілу

Повідомляється, що вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, розташовані поблизу епіцентру удару. Зафіксовано руйнування в житловому секторі, уточнюється ступінь шкоди. На місці працюють профільні служби, проводиться обстеження території та фіксація наслідків атаки.

Інформація про постраждалих

За попередніми даними, обійшлося без жертв і поранених. Інформація уточнюється, екстрені служби продовжують перевірку прилеглих районів. Якщо будуть зафіксовані зміни, ми повідомимо додатково, після офіційних заяв влади.

Ситуація в місті

Міська влада нагадує жителям про необхідність дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і залишатися в захищених місцях до її завершення. Ситуація залишається напруженою, дані оновлюються в міру надходження офіційної інформації.

Іван Федоров також повідомив про те, що по допомогу лікарів звернулася жінка. Наразі медики доправляють постраждалу до лікарні.

Нагадуємо, що в Одесі в ніч на 30 грудня зафіксовано вибухи на тлі ворожої атаки, водночас у південних, північних і східних регіонах України було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння. Про повітряну небезпеку і необхідність перебувати в укриттях повідомили офіційні джерела, а раніше в місті вже чули щонайменше один потужний вибух, про що інформували місцеві кореспонденти.

Зазначимо, що в ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками, запущеними одразу з кількох напрямків, водночас сили протиповітряної оборони збили більшу частину цілей, однак уникнути окремих влучень не вдалося.

Запоріжжя Війна в Україні
