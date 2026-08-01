Російські дрони атакували склади у Броварах, є загиблий та постраждалі

Сьогодні вранці ворожі дрони атакували складські приміщення на околиці Броварів.

У мережі пишуть, що йдеться склади онлайн-гіпермаркету ROZETKA.

Загинула одна людина - 61-річний чоловік. Ще шестеро отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами, решта після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Також внаслідок атаки пошкоджено 13 автомобілів.

На місці продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару та фіксація завданих руйнувань.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронними органами документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого збройними силами РФ.

